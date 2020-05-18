2020-05-18T11:08:59+03:00
Общество

Рпенский проезд начнут строить в следующем году

По предварительным расчетам он обойдется почти в три миллиарда рублей
Ирина Мальцева
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Сейчас проект строительства владимирской автодороги находится на госэкспертизе. Планируется, что эта дорога оптимизирует транспортные потоки в областном центре, разгрузит восток города от пробок. По предварительным расчетам его стоимость составит 2,7 миллиарда рублей. В настоящее время разработанная проектная документация по планировке территории от улицы Мира до улицы Жуковского проходит государственную экспертизу. После этого документы будут направлены в профильное федеральное министерство для рассмотрения вопроса о выделении субсидии. Ожидается, что проект будет реализован в 2021-2023 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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