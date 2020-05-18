Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 мая 2020: подтверждено 99 новых случаев

18 Май 2020 2020-05-18T10:45:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 мая 2020 года, по данным регионального управления Роспотребнадзора, составило 1837 человек. За сутки лабораторно подтверждено 99 новых случая коронавирусной инфекции. Это абсолютный и печальный рекорд за все время коронавирусной пандемии. Видимо, сказались длинные майские выходные, в которые владимирцы и не думали соблюдать режим самоизоляции. Плюс ускорилось тестирование и увеличилось количество сделанных тестов. В частности, снова завезли тесты в Петушинский район: там подтверждено 19 новых случаев. А общее количество новых заражений такое:

37 сл. в городе Гусь-Хрустальный,

19 сл. в Петушинском районе,

11 сл. в Александровском районе,

10 сл. в г. Владимире,

8 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе.

Общее количество заболевших во Владимирской области распределяется так: 352 сл. в г. Владимире, 295 сл. в Петушинском районе, 254 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 170 сл. в Александровском районе, 166 сл. в Ковровском районе, 160 сл. в о. Муром, 95 сл. в Кольчугинском районе, 62 сл. в Судогодском районе, 58 сл. в Собинском районе, 50 сл. в Юрьев-Польском районе, 49 сл. в Киржачском районе, 31 сл. в Меленковском районе, 31 сл. в Камешково, 24 сл. в Суздальском районе, 22 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком районе, 5 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU