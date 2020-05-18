Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 мая 2020: подтверждено 99 новых случаев
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 мая 2020 года, по данным регионального управления Роспотребнадзора, составило 1837 человек. За сутки лабораторно подтверждено 99 новых случая коронавирусной инфекции. Это абсолютный и печальный рекорд за все время коронавирусной пандемии. Видимо, сказались длинные майские выходные, в которые владимирцы и не думали соблюдать режим самоизоляции. Плюс ускорилось тестирование и увеличилось количество сделанных тестов. В частности, снова завезли тесты в Петушинский район: там подтверждено 19 новых случаев. А общее количество новых заражений такое:
37 сл. в городе Гусь-Хрустальный,
19 сл. в Петушинском районе,
11 сл. в Александровском районе,
10 сл. в г. Владимире,
8 сл. в Муромском районе,
4 сл. в Собинском районе,
1 сл. в Селивановском районе,
1 сл. в Суздальском районе,
1 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Киржачском районе,
1 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Кольчугинском районе.
Общее количество заболевших во Владимирской области распределяется так: 352 сл. в г. Владимире, 295 сл. в Петушинском районе, 254 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 170 сл. в Александровском районе, 166 сл. в Ковровском районе, 160 сл. в о. Муром, 95 сл. в Кольчугинском районе, 62 сл. в Судогодском районе, 58 сл. в Собинском районе, 50 сл. в Юрьев-Польском районе, 49 сл. в Киржачском районе, 31 сл. в Меленковском районе, 31 сл. в Камешково, 24 сл. в Суздальском районе, 22 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком районе, 5 сл. в Селивановском районе.
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