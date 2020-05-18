Ковровчанин ограбил незнакомца, забрав парфюм, продукты и банковские карты

18 Май 2020 2020-05-18T10:23:52+03:00

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Двадцатишестилетний ковровчанин обвиняется сразу в трех преступлениях, совершенных в один вечер: грабеж, кража и мошенничество. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, вечером 22 декабря он в безлюдном месте напал на прохожего, несколько раз ударил его, повалил на землю и из карманов куртки похитил парфюмерную воду, мобильный телефон, электронную сигарету, документы и две банковские карты. Забрав также пакет с продуктами, нападавший сбежал. В этот же вечер в одном из торговых центров города Коврова молодой человек, пользуясь чужими картами, приобрел две радиоуправляемые машины, батарейки к ним, четыре телескопические дубинки, наручные часы и алкоголь. Несколько раз он расплачивался банковской картой потерпевшего, похитив со счета более восьми тысяч рублей. Потом документы, банковские карты и телефон он сжег, чтобы его не нашла полиция. Но его все равно отыскали, нашли у него и похищенную электронную сигарету. Вину ковровчанин признал.

ИСТОЧНИК KP.RU