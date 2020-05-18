2020-05-18T10:13:40+03:00
Спорт

Федеральные СМИ "похоронили" владимирское "Торпедо"

Телеканал "Матч ТВ" написал о том, что команда будет лишена профессионального статуса
Алексей СУХОВ
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Федеральный телеканал "Матч ТВ" на днях сообщил о том, что владимирское "Торпедо" с большой долей вероятности потеряет статус профессионального клуба и отправится в турнир любителей. 17 мая эту информацию опровергли в пресс-службе команды.

"Руководство "Торпедо" откровенно удивлено информацией, размещенной на сайте "Матч ТВ" о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований", - опубликовано на официальном сайте клуба.

Напомним, что торпедовцы завершили сезон в зоне "Запад" ПФЛ на четвертом месте. При этом все команды в турнире сыграли лишь по 22 матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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