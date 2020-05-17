2020-05-17T18:00:06+03:00
Звезды

Владимирские музеи в 2019 году посетили более 1,6 миллиона человек

В честь международного дня музеев Владимирстат подготовил занимательную статистику
Алексей СУХОВ
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День музеев празднуется 18 мая. Вадимирстат собрал самые интересные цифры, связанные с музейным делом в 33 регионе.

В 2019 году во Владимирской области действовали 23 музея, из которых 2 крупных музея-заповедника федерального значения, 12 – художественных, 7 – историко-краеведческих и 2 мемориальных музея. Музеи области насчитывали 678,2 тысячи экспонатов основного фонда, из них в течение 2019 года экспонировались 63,4 тысячи. Обеспечивали работу музеев 864 сотрудника.

В течение года музеи области посетили 1 миллион 609 тысяч человек. Три четверти от этой цифры приходятся на музеи-заповедники. Посещаемость по сравнению с 2018 году снизилась (тогда музеи посетили 1713 тысяч человек. Впрочем, это больше чем, в 2016-2017 годы, когда за год посещаемость едва перевалила за полтора миллиона человек. А в 2015 году посещаемость была самой большой за последние пять лет - 2084 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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