Ограничен въезд в Нижегородскую область со стороны 33 региона в связи с режимом повышенной готовности по коронавирусу

17 Май 2020 2020-05-17T17:52:22+03:00

До въезда к соседям необходимо зарегистрироваться на портале nn-card.ru и разместить заявку на въезд

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Въезд в Нижегородскую область ограничен, в том числе со стороны Владимирской области. До въезда в соседний регион необходимо зарегистрироваться на портале nn-card.ru и разместить заявку на въезд. При этом въезжающим гражданам предлагается подписать уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней.

На пунктах въездного контроля проверяют наличие регистрации в Нижегородской области или оформленного служебного пропуска (он оформляется только через действующую на территории Нижегородской области организацию через портал «nn-card.ru» и должен быть доступен в личном кабинете въезжающего гражданина).

Выборочно на пунктах пропуска проверяют грузовой и личный транспорт, следующий транзитом через регион. Отсутствие необходимых документов при въезде может привести к изоляции на 14 дней в платных охраняемых обсерваторах и штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU