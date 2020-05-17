Владимирский Роспотребнадзор назвал пять действий, который ускорят окончание режима самоизоляции
Владимирский Роспотребнадзор опубликовал - нет, не очередную сводку о количестве зараженных - а памятку со списком действий, которые должны ускорить окончание режима самоизоляции и карантина в регионе.
Роспотребнадзор пишет, что "государством сделано все необходимое, теперь очень много зависит от каждого из нас". Что под этим подразумевается? В ведомстве указывают, что владимирцы должны выполнять пять условий, если хотят, чтобы режим самоизоляции быстрее закончился.
Вот они - 5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:
- оставаться дома,
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.
ИСТОЧНИК KP.RU