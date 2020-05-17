Ковровский историко-мемориальный музей включили во Всероссийскую книгу почёта
Предложение по включению внесла местная администрация
фото с официального сайта департамента культуры
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Ковровский историко-мемориальный музей включили в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2019 года.
Ежегодно в Реестр включаются лучшие организации, предприятия и учреждения России, которые своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.
Включение организации в Реестр означает признание на уровне её значимости для социально-экономического развития региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию и подчеркивает ее статус.
ИСТОЧНИК KP.RU