Ковровский историко-мемориальный музей включили во Всероссийскую книгу почёта

17 Май 2020 2020-05-17T14:49:21+03:00

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Ковровский историко-мемориальный музей включили в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2019 года.

Ежегодно в Реестр включаются лучшие организации, предприятия и учреждения России, которые своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.

Включение организации в Реестр означает признание на уровне её значимости для социально-экономического развития региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию и подчеркивает ее статус.

ИСТОЧНИК KP.RU