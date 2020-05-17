2020-05-17T12:37:54+03:00
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Во Владимире библиотекари в интернете будут рассказывать о писателях, живших в 33 регионе

Областная библиотека для детей и молодёжи начинает новый проект "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОРИИ"
Алексей СУХОВ
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Как говорят, в библиотеке, владимирский край подарил нам множество талантливых литераторов, чьими именами мы гордимся и чьё творчество продолжает удивлять не одно поколение наших земляков.

"Владимирская земля вдохновляет на творчество и тех, кто врос в неё корнями, и тех, кто волею судьбы ненароком глотнул пьянящего воздуха здешних мест. Мы собрали для вас небольшие истории, которые навсегда связали имена известных писателей и поэтов с нашими краями", говорят в библиотеке.

Проект будет выходить один раз в неделю в среду в 21.00 в официальной группе ВКонтакте и на сайте библиотеки. Каждая серия - это занимательный рассказ о судьбе, творчестве и родине известного поэта или писателя, который жил во Владимирской области. Например, первая серия проекта посвящена Леониду Дербеневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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