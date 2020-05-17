В Костерево поймали 65-летнего мужчину с марихуаной

17 Май 2020 2020-05-17T11:09:02+03:00

Он сказал, что вырастил ее для себя

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Полицейские из Пеутшинского района поймали 65-летнего жителя города Костерева с марихуаной. На него завели дело по статье "незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

По сообщению пресс-службы областной полиции, в сентябре прошлого года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков пришли домой к подозреваемому и обнаружили при обыске две банки, в которых находились высушенные листья растений, похожие на коноплю. Их отправили на исследование, которое подтвердило, что в банках находилась марихуана общей массой 40,7 грамма. Полицейским мужчина пояснил, что растения конопли самостоятельно вырастил на своем приусадебном участке и высушил для дальнейшего личного употребления.

Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU