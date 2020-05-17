2020-05-17T11:09:02+03:00
Происшествия

В Костерево поймали 65-летнего мужчину с марихуаной

Он сказал, что вырастил ее для себя
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские из Пеутшинского района поймали 65-летнего жителя города Костерева с марихуаной. На него завели дело по статье "незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

По сообщению пресс-службы областной полиции, в сентябре прошлого года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков пришли домой к подозреваемому и обнаружили при обыске две банки, в которых находились высушенные листья растений, похожие на коноплю. Их отправили на исследование, которое подтвердило, что в банках находилась марихуана общей массой 40,7 грамма. Полицейским мужчина пояснил, что растения конопли самостоятельно вырастил на своем приусадебном участке и высушил для дальнейшего личного употребления.

Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровский историко-мемориальный музей включили во Всероссийскую книгу почёта
Во Владимире библиотекари в интернете будут рассказывать о писателях, живших в 33 регионе
В Костерево поймали 65-летнего мужчину с марихуаной
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 17 мая 2020: в регионе вновь больше 80 заразившихся за сутки
Во Владимире горел склад рядом с офисом "Владимирэнерго"
Сотрудники МЧС спасли утопающего на Клязьме вязниковца
Владимирский облздрав открыл "горячую линию" по выплатам медикам, работающим с Covid-19
Прокуратура выявила занижение выплат врачам в 35 больницах Владимирской области
Следком начал проверку по факту выплаты мизерной компенсации александровским врачам
В Александровском районе огонь уничтожил хозпостройку, сарай и сторожку
Во Владимирской области подтвердили 65 новых случаев заболевания Сovid-19
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями