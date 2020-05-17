Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 17 мая 2020: в регионе вновь больше 80 заразившихся за сутки
Владимирский Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству зараженных Covid-19. На территории Владимирской области на 10.00 17 мая лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вот как распределились случаи заражения по районам:
- 21 сл. в г. Гусь-Хрустальном,
- 16 сл. в г. Владимире,
- 9 сл. в Александровском,
- 7 сл. в Муромском,
- 5 сл. в Камешковском,
по 4 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,
- по 3 сл. в Киржачском, Судогодском, Ковровском и Меленковском районах,
- по 1 сл. в Селивановском, Собинском и Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания (342 сл. в г. Владимире, 276 сл. в г. Петушинском, 217 сл. в Гусь-Хрустальном, 165 сл. в Ковровском, 159 сл. в Александровском, 152 сл. о. Муром, 94 сл. в Кольчугинском, 62 сл. в Судогодском, 54 сл. в Собинском, 50 сл. в Юрьев-Польском, 48 сл. в Киржачском, 31 сл. в Меленковском, 27 сл. в Камешково, 23 сл. в Суздальском, 21 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском).
ИСТОЧНИК KP.RU