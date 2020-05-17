2020-05-17T10:53:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 17 мая 2020: в регионе вновь больше 80 заразившихся за сутки

Но этот раз Роспотребнадзор говорит о 81 заболевшем
Алексей СУХОВ
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Владимирский Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству зараженных Covid-19. На территории Владимирской области на 10.00 17 мая лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи заражения по районам:

- 21 сл. в г. Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Муромском,

- 5 сл. в Камешковском,

по 4 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,

- по 3 сл. в Киржачском, Судогодском, Ковровском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Селивановском, Собинском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания (342 сл. в г. Владимире, 276 сл. в г. Петушинском, 217 сл. в Гусь-Хрустальном, 165 сл. в Ковровском, 159 сл. в Александровском, 152 сл. о. Муром, 94 сл. в Кольчугинском, 62 сл. в Судогодском, 54 сл. в Собинском, 50 сл. в Юрьев-Польском, 48 сл. в Киржачском, 31 сл. в Меленковском, 27 сл. в Камешково, 23 сл. в Суздальском, 21 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском).

ИСТОЧНИК KP.RU

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