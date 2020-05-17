Во Владимире горел склад рядом с офисом "Владимирэнерго"

17 Май 2020 2020-05-17T08:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 мая произошел достаточно крупный пожар в Добром. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, около 16 часов им сообщили о возгорании складского помещения неподалеку от центрального офиса "Владимирэнерго" на улице Большая Нижегородская.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Однако имущество расположенное на складе сильно пострадало.

К ликвидации последствий пожара привлекались 10 единиц техники, 26 человек, в том числе от МЧС 9 единиц техники, 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU