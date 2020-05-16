2020-05-16T21:33:10+03:00
Общество

Сотрудники МЧС спасли утопающего на Клязьме вязниковца

Мужчина упал в реку с крутого берега в состоянии алкогольного опьянения
Алена Смирнова
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16 мая в 15.20, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на Клязьме в микрорайоне Петрино города Вязники спасли 62-летнего местного жителя.

В этот день старший инспектор участка №1 ГИМС города Вязники Сергей Федунов и инспектор ГИМС Сергей Яцков патрулировали реку, когда увидели утопающего мужчину. Они вытащили его из воды, тем самым спасли вязниковцу жизнь. С диагнозом переохлаждение мужчина был доставлен в ЦРБ.

По предварительной информации, мужчина упал в реку с крутого берега в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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