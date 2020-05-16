Сотрудники МЧС спасли утопающего на Клязьме вязниковца
16 мая в 15.20, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на Клязьме в микрорайоне Петрино города Вязники спасли 62-летнего местного жителя.
В этот день старший инспектор участка №1 ГИМС города Вязники Сергей Федунов и инспектор ГИМС Сергей Яцков патрулировали реку, когда увидели утопающего мужчину. Они вытащили его из воды, тем самым спасли вязниковцу жизнь. С диагнозом переохлаждение мужчина был доставлен в ЦРБ.
По предварительной информации, мужчина упал в реку с крутого берега в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU