Сотрудники МЧС спасли утопающего на Клязьме вязниковца

16 Май 2020 2020-05-16T21:33:10+03:00

Мужчина упал в реку с крутого берега в состоянии алкогольного опьянения

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16 мая в 15.20, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на Клязьме в микрорайоне Петрино города Вязники спасли 62-летнего местного жителя.

В этот день старший инспектор участка №1 ГИМС города Вязники Сергей Федунов и инспектор ГИМС Сергей Яцков патрулировали реку, когда увидели утопающего мужчину. Они вытащили его из воды, тем самым спасли вязниковцу жизнь. С диагнозом переохлаждение мужчина был доставлен в ЦРБ.

По предварительной информации, мужчина упал в реку с крутого берега в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU