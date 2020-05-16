Владимирский облздрав открыл "горячую линию" по выплатам медикам, работающим с Covid-19

16 Май 2020 2020-05-16T18:33:25+03:00

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При возникновении вопросов по теме начисления стимулирующих выплат, которые положены сотрудникам больниц, работающим с коронавирусными пациентами, медицинские работники и представители персонала могут позвонить на «горячую линию» по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно.

При необходимости поступившие звонки будут оперативно переадресованы специалистам отдела экономического анализа и прогноза Департамента здравоохранения Владимирской области.

Напомним, что на стимулирующие выплаты из федерального бюджета в казну области направлено 115 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU