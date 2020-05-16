Следком начал проверку по факту выплаты мизерной компенсации александровским врачам

16 Май 2020 2020-05-16T15:12:06+03:00

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Следственный комитет Владимирской области инициировал проверку по факту появившейся в СМИ федерального и регионального уровня информации о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда в условиях борьбы с пандемией в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Речь идет об Александровской районной больнице, в том числе, о клиниках в Карабаново и Струнино.

По всем аспектам, изложенным в информации, проводится доследственная проверка.

По поручению руководителя СУ СК отдельно следователи оценивают информацию о мизерных выплатах денежных компенсаций сотрудникам больничного комплекса, которые задействованы в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU