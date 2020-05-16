2020-05-16T13:45:05+03:00
Происшествия

В Александровском районе огонь уничтожил хозпостройку, сарай и сторожку

Пожар вспыхнула в деревне Иваньково
Алена Смирнова
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В 23.15 15 мая, сообщает региональное МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в деревне Иваньково Александровского района. Там огонь охватил хозяйственную постройку, сарай и сторожку.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона.

Общая площадь пожара составила 69 квадратных Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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