2020-05-16T10:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области подтвердили 65 новых случаев заболевания Сovid-19

Больше всего пациентов прибавилось во Владимире
Алена Смирнова
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На территории Владимирской области, сообщает региональный Роспотребнадзор, за прошедшие сутки на 10:00 часов на 16 мая лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев заражения обнаружили во Владимире, 15 - в Муромском районе, еще 7 случаев подтвердили Кольчугинском районе, 6 - в Ковровском, по 4 в Вязниковском и Собинском районах, по 3 случая в Киржачском и Меленковском районах, по 2 - в Суздальском, Александровском районах и в Радужном, 1 случай обнаружили в Юрьев-Польском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1657 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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