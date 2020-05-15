В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины

15 Май 2020 2020-05-15T19:02:30+03:00

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В областное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя поступило извещение о доставке подкарантинной продукции. Больше 22,5 тысяч штук саженцев малины двух сортов: Барнаульская, Новость Кузьмина. У саженцев были фитосанитарный сертификат и документы, подтверждающие сортовые и посадочные качества.

Были отобраны образцы растений для карантинных фитосанитарных экспертиз. Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования, карантинные вредные организмы не обнаружены.

Саженцы малины завезены для закладки производственных посадок близи села Варварино Юрьев-Польского района.

ИСТОЧНИК KP.RU