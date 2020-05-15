2020-05-15T19:02:30+03:00
Общество

В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины

Они прошли необходимую проверку
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областное управление Россельхознадзора от индивидуального предпринимателя поступило извещение о доставке подкарантинной продукции. Больше 22,5 тысяч штук саженцев малины двух сортов: Барнаульская, Новость Кузьмина. У саженцев были фитосанитарный сертификат и документы, подтверждающие сортовые и посадочные качества.

Были отобраны образцы растений для карантинных фитосанитарных экспертиз. Подкарантинная продукция прошла все необходимые исследования, карантинные вредные организмы не обнаружены.

Саженцы малины завезены для закладки производственных посадок близи села Варварино Юрьев-Польского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями