2020-05-15T18:54:56+03:00
Общество

Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева

Она скончалась на 85 году жизни
Виктория СУХОВА
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Администрация и Совет народных депутатов города Владимира сообщают о кончине на 85 году жизни бывшего главного архитектора города Владимира, профессора, члена Союза архитекторов России Риммы Георгиевны Коноплевой.

После окончания в 1959 году Московского архитектурного института Римма Коноплева посвятила свою трудовую биографию архитектуре и градостроительству. В 1976-1984 году работала главным архитектором города Владимира, до 2013 года являлась принципиальным и профессиональным участником градостроительного совета при губернаторе Владимирской области.

Кандидат архитектуры, автор десятков научных публикаций, в том числе о сохранении исторического ядра города Владимира в советский период. Долгие годы работала во Владимирском государственном университете, став одним из создателей региональной архитектурной школы.

Выражаем соболезнования родным и близким Риммы Георгиевны Коноплевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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