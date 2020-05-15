Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Администрация и Совет народных депутатов города Владимира сообщают о кончине на 85 году жизни бывшего главного архитектора города Владимира, профессора, члена Союза архитекторов России Риммы Георгиевны Коноплевой.
После окончания в 1959 году Московского архитектурного института Римма Коноплева посвятила свою трудовую биографию архитектуре и градостроительству. В 1976-1984 году работала главным архитектором города Владимира, до 2013 года являлась принципиальным и профессиональным участником градостроительного совета при губернаторе Владимирской области.
Кандидат архитектуры, автор десятков научных публикаций, в том числе о сохранении исторического ядра города Владимира в советский период. Долгие годы работала во Владимирском государственном университете, став одним из создателей региональной архитектурной школы.
Выражаем соболезнования родным и близким Риммы Георгиевны Коноплевой.
ИСТОЧНИК KP.RU