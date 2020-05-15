2020-05-15T18:50:23+03:00
Общество

Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня

Моторные лодки можно спускать на воду, начиная с 15 мая
Виктория СУХОВА
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Губернатор Владимир Владимирович Сипягин внёс изменения в постановление, касаемого эксплуатации маломерных судов. Использование маломерных судов на реках и озерах нашего региона разрешается:

– для ловли рыбы с моторных лодок – не ранее 11 июня и до начала ледостава, но не позднее 20 ноября;

– в иных целях, за исключением рыболовства с применением моторов, – не ранее 15 мая и до начала ледостава, но не позднее 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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