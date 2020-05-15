Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее

15 Май 2020 2020-05-15T18:06:00+03:00

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Два жителя Муромского района, тридцатилетний и тридцапятилетний, ночью на майских праздниках разбив окно, забрались в строящийся дом, расположенный в одном из сел Муромского района, откуда похитили строительные материалы и инструменты. Затем, взломав навесной замок входной двери, вошли в строительный вагончик, находящийся рядом со строящимся домом, и похитили электроинструменты. Полицейские установили, что предполагаемые злоумышленники ранее работали на этой стройке. В УМВД России по Владимирской области рассказали, что злоумышленников нашли, инструменты и стройматериалы вернули хозяевам. Сейчас приятели находятся под подвеской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU