2020-05-15T18:06:00+03:00
Происшествия

Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее

Они утащили материалов и инструментов на девяносто с лишним тысяч рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два жителя Муромского района, тридцатилетний и тридцапятилетний, ночью на майских праздниках разбив окно, забрались в строящийся дом, расположенный в одном из сел Муромского района, откуда похитили строительные материалы и инструменты. Затем, взломав навесной замок входной двери, вошли в строительный вагончик, находящийся рядом со строящимся домом, и похитили электроинструменты. Полицейские установили, что предполагаемые злоумышленники ранее работали на этой стройке. В УМВД России по Владимирской области рассказали, что злоумышленников нашли, инструменты и стройматериалы вернули хозяевам. Сейчас приятели находятся под подвеской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями