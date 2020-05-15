Подростки из Покрова обокрали местных жителей

15 Май 2020 2020-05-15T18:00:35+03:00

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Шестнадцатилетний и семнадцатилетний товарищи в мае прошлого года около одного из домов в Покрове увидели сидевшего на лавочке пьяного мужчину, рядом с которым стояла спортивная сумка. Молодые люди похитили ее и скрылись, а лежащий в сумке цифровой спутниковый приемник с пультом управления продали. В сентябре прошлого года один из подростков похитил набор инструментов и автомобильный насос из незапертого автомобиля, припаркованного на одной из улиц в Покрове. Как и в прошлый раз, чужое имущество они продали, а деньги потратили. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила более десяти тысяч рублей. Сейчас похитителей оперативники нашли, расследование дела завершено, а юных злоумышленников ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU