У Вязниковского студента дома нашли наркотики

15 Май 2020 2020-05-15T17:07:05+03:00

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Студент колледжа из Вязников в феврале этого года приобрел около четырех грамм наркотика и хранил его у себя в квартире. В марте подростка, состоящего на учете в органах системы профилактики и наблюдавшегося у врача в связи с употреблением психоактивных веществ, проверяли, как положено по закону, полицейские и нашли запрещенное вещество. Как отмечают в СУ СК России по Владимирской области, в отношении несовершеннолетнего уже расследуется уголовное дело за аналогичные нарушения. Кстати, подросток воспитывается в полной, хорошей семье, однако родителям трудно справиться с пагубным пристрастием сына.

ИСТОЧНИК KP.RU