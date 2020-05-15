2020-05-15T17:07:05+03:00
Происшествия

У Вязниковского студента дома нашли наркотики

В отношении шестнадцатилетнего подростка возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков
Ирина Мальцева
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Студент колледжа из Вязников в феврале этого года приобрел около четырех грамм наркотика и хранил его у себя в квартире. В марте подростка, состоящего на учете в органах системы профилактики и наблюдавшегося у врача в связи с употреблением психоактивных веществ, проверяли, как положено по закону, полицейские и нашли запрещенное вещество. Как отмечают в СУ СК России по Владимирской области, в отношении несовершеннолетнего уже расследуется уголовное дело за аналогичные нарушения. Кстати, подросток воспитывается в полной, хорошей семье, однако родителям трудно справиться с пагубным пристрастием сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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