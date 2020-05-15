2020-05-15T17:01:12+03:00
Общество

Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий

Пользоваться можно только официальными Госуслугами!
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После того, как россиянам пообещали выплату 10 тысяч рублей на всех детей от 3 до 16 лет (почему до 16, а не до совершеннолетия - отдельный вопрос), активизировалась очередная волна сетевых мошенничеств. Пользуясь тем, что сайт Госуслуг, через который надо оформлять выплаты, толком не работает - не справляется с нагрузкой, жулики стали регистрировать поддельные сайты, имитирующие настоящий, где тоже якобы можно подать заявку на пособие.

Как рассказали во владимирском отделении Банка России, в названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Никакого отношения к государственным органам эти сайты не имеют, основная задача мошенников - собрать персональные данные и сведения о банковских картах.

При этом иногда преступники просят пользователя ввести логин и пароль от настоящего портала Госуслуг и крадут эту информацию. В других случаях якобы "принимают заявление" и предлагают ввести данные карты, на которую будут переведены пособия, включая секретный код и ПИН. Иногда сообщают, что человеку положена социальная выплата от государства и предлагают оплатить комиссию. Деньги и данные карточки тоже попадают к преступникам.

"Если вы хотите подать заявку на детское пособие, убедитесь, что вы находитесь на официальном Портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru. Не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет», они не предусмотрены", - отметил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями