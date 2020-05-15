Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий

15 Май 2020 2020-05-15T17:01:12+03:00

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После того, как россиянам пообещали выплату 10 тысяч рублей на всех детей от 3 до 16 лет (почему до 16, а не до совершеннолетия - отдельный вопрос), активизировалась очередная волна сетевых мошенничеств. Пользуясь тем, что сайт Госуслуг, через который надо оформлять выплаты, толком не работает - не справляется с нагрузкой, жулики стали регистрировать поддельные сайты, имитирующие настоящий, где тоже якобы можно подать заявку на пособие.

Как рассказали во владимирском отделении Банка России, в названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Никакого отношения к государственным органам эти сайты не имеют, основная задача мошенников - собрать персональные данные и сведения о банковских картах.

При этом иногда преступники просят пользователя ввести логин и пароль от настоящего портала Госуслуг и крадут эту информацию. В других случаях якобы "принимают заявление" и предлагают ввести данные карты, на которую будут переведены пособия, включая секретный код и ПИН. Иногда сообщают, что человеку положена социальная выплата от государства и предлагают оплатить комиссию. Деньги и данные карточки тоже попадают к преступникам.

"Если вы хотите подать заявку на детское пособие, убедитесь, что вы находитесь на официальном Портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru. Не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет», они не предусмотрены", - отметил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

ИСТОЧНИК KP.RU