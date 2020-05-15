Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон

15 Май 2020 2020-05-15T16:53:12+03:00

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15 мая в Москве проходило заседание исполкома РФС. Главным вопросом повестки дня было обсуждение возобновления футбольных турниров в России. В том числе и в ПФЛ, где выступают команды из Владимирской области - владимирское "Торпедо" и ФК "Муром".

В итоге, было решено, что турнир будет доигран лишь в Премьер-Лиге, а вот первая и вторая лига (ФНЛ и ПФЛ соответственно) доиграны не будут. Соревнования считаются завершившимися с турнирным положением на 17 марта. Это означает, что в зоне "Запад" владимирское "Торпедо" завершило сезон на четвертом месте, а муромская команда стала седьмой.

Теперь до осени наши футболисты отправляются в отпуск. При этом пока режим самоизоляции для команд остается. И игроки с тренерами продолжат сохранять свои физические кондиции в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU