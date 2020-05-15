2020-05-15T16:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон

Российский Футбольный Союз принял решение завершить турниры ФНЛ и ПФЛ досрочно
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 мая в Москве проходило заседание исполкома РФС. Главным вопросом повестки дня было обсуждение возобновления футбольных турниров в России. В том числе и в ПФЛ, где выступают команды из Владимирской области - владимирское "Торпедо" и ФК "Муром".

В итоге, было решено, что турнир будет доигран лишь в Премьер-Лиге, а вот первая и вторая лига (ФНЛ и ПФЛ соответственно) доиграны не будут. Соревнования считаются завершившимися с турнирным положением на 17 марта. Это означает, что в зоне "Запад" владимирское "Торпедо" завершило сезон на четвертом месте, а муромская команда стала седьмой.

Теперь до осени наши футболисты отправляются в отпуск. При этом пока режим самоизоляции для команд остается. И игроки с тренерами продолжат сохранять свои физические кондиции в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями