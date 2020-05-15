Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
В областном центре продолжаются работы по муниципальному перечню приоритетных дорожных объектов. До 31 мая отремонтировать планируют восемь участков не только на центральных улицах, но и на окраинах:
- дорога и ремонт тротуара от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,
- дорога от улицы Селецкая до улицы Ширманиха,
- дорога и ремонт тротуара по улицы Михайловская (от дома № 4 по улице Михайловская до улицы Батурина),
- дорога по улице Центральной (от дома № 14 улицы Центральной до улицы Восточной, микрорайона Заклязьменский),
- дорога и ремонт тротуара от дома № 1 до дома № 11 по улице Стасова,
- дорога по улице Ольховка (от улицы Луневская до улицы Луневский Вал),
- дорога и ремонт тротуара по улицы Тракторной (от улицы Кулибина до дома № 35 по улице Асаткина),
- дорога и ремонт тротуара по улице Балакирева (в районе домов №№ 43-в и 43-г).
ИСТОЧНИК KP.RU