Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв

15 Май 2020 2020-05-15T16:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 1400 молодых людей из Владимирской области отправятся служить в ходе весенней призывной компании, которая продлится до 15 июля.

«Наши ребята будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях, 10 человек – в Президентском полку. Кроме того, жителей области призовут на Военно-морской флот и в Воздушно-космические силы Российской Федерации. А около 10 процентов призывников из 33-го региона отправятся в учебные подразделения», – сообщила председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Янина.

Чтобы уберечь призывников от коронавируса, в военный комиссариат области поставлено более восемнадцать тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости и более двух с половиной тысяч тест-систем для проверки призывников на СОVID-19. Также все военкоматы и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами и бактерицидными лампами. Кроме того, все помещения дезинфицируют каждые два часа. Отправки владимирских призывников к местам несения военной службы начнутся с 20 мая. Ребят обеспечат дезинфицирующими средствами и масками на всю дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU