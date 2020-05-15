2020-05-15T16:24:30+03:00
Общество

Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв

Об их здоровье обещают позаботиться, обеспечив их масками и антисептиками
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 1400 молодых людей из Владимирской области отправятся служить в ходе весенней призывной компании, которая продлится до 15 июля.

«Наши ребята будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях, 10 человек – в Президентском полку. Кроме того, жителей области призовут на Военно-морской флот и в Воздушно-космические силы Российской Федерации. А около 10 процентов призывников из 33-го региона отправятся в учебные подразделения», – сообщила председатель комитета по социальной политике областной администрации Елена Янина.

Чтобы уберечь призывников от коронавируса, в военный комиссариат области поставлено более восемнадцать тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости и более двух с половиной тысяч тест-систем для проверки призывников на СОVID-19. Также все военкоматы и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами и бактерицидными лампами. Кроме того, все помещения дезинфицируют каждые два часа. Отправки владимирских призывников к местам несения военной службы начнутся с 20 мая. Ребят обеспечат дезинфицирующими средствами и масками на всю дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Юрьев-Польском районе посадят больше 22 тысяч штук саженцев малины
Умер бывший главный архитектор Владимира Римма Коноплева
Во Владимирской области рыбаки смогут ловить рыбу с лодок с 11 июня
Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты
Муромляне поработали на стройке, а потом обокрали ее
Подростки из Покрова обокрали местных жителей
У Вязниковского студента дома нашли наркотики
Владимирцев предупреждают о мошеннических сайтах для оформления детских пособий
Для владимирского "Торпедо" и ФК "Муром" завершен сезон
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования АО "Труд" до 600 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн
Во Владимире до конца мая отремонтируют восемь дорог
Почти полторы тысячи владимирцев отправятся служить в весенний призыв
Во Владимирской области строят три новых школы
Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом
Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями