2020-05-15T16:03:21+03:00
Общество

Во Владимирской области строят три новых школы

Они появятся во Владимире, Гусь-Хрустальном районе и Камешково
Ирина Мальцева
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Сейчас возводится новая школа на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. На сегодняшний день она готова на 77 процентов, начато благоустройство территории. Сдать ее планируют в августе, чтобы в новом учебном году. Если эпидемия кончится, дети могли пойти в новую школу. Продолжается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города Владимира, ввод которой планируется в 2021 году. Она уже готова на половину. А вот со строительством школы на 675 мест в Камешково все сложнее: по плану она должна быть введена в эксплуатацию в конце текущего года, но есть большой шанс, что в установленные сроки это не произойдет.

- На сегодняшний день готовность объекта составляет всего 22 процента. Имеется отставание от графика. Сейчас возводятся кирпичные стены, монтируется теплотрасса. В связи с ситуацией по коронавирусу работы затянулись, были проблемы с поставкой материалов и рабочей силой, – сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.

Также в этом году планируется ввести в строй три дошкольных учреждения. Первое – во владимирском микрорайоне «Сновицы-Веризино» на 115 мест, в том числе ясли на пятнадцать детей от полутора до трех лет. С 1 апреля уже ведутся строительно-монтажные работы. Второй детский сад на 50 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет возводится на улице Тихонравова в областном центре. В конце апреля состоялись торги на выполнение строительно-монтажных работ. Третий детский сад для самых маленьких – от полутора до трех лет - тоже появится в микрорайоне «Сновицы-Веризино» областной столицы. Торги на выполнение строительно-монтажных работ уже состоялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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