Селивановец приехал пожить к другу и получил удар ножом

15 Май 2020 2020-05-15T15:53:33+03:00

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Сорокалетний житель Селивановского района в январе этого года разрешил сорокадвухлетнему знакомому пожить у него, поскольку у мужчины возникли семейные проблемы. Но счастливая жизнь товарищей продолжалась недолго: 19 января они устроили застолье, закончившееся ссорой. Постоялец заявил, что его связывают интимные отношения с гражданской женой гостепримного хозяина, а тот, разозлившись, ударил гостя ножом. Пострадавшему помогли медики, а напавшему местному жителю по приговору Селивановского районного суда ему предстоит провести четыре с половиной года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU