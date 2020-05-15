Кольчугинец угнал автомобиль и попал в аварию
Перед этим он оказывал хозяину авто услугу «трезвый водитель»
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На майских праздниках в Кольчугинском районе произошла авария – на одной из дорог перевернулся автомобиль. Когда приехала полиция, оказалось, что у пятидесятичетырехлетнего водителя не было документов на машину. Более того, автомобиль принадлежит не ему. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, несколько дней назад попавший в аварию мужчина оказывал владельцу машины услугу «трезвый водитель». Он привез его куда надо, но ключи оставил у себя. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU