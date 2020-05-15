2020-05-15T15:44:48+03:00
Общество

Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями

Из-за последствий шторма горожане не могут пройти к воде
Ирина Мальцева
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Дорогу к роднику завалилиДорогу к роднику завалили
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Сильный ветер, бушевавший во Владимире со вторника на среду, оставил свои следы около родника «Гончары» - одного из старейших родников города, любимого жителями. Упоминали о нем еще во второй половине 18 века в «Регулярном плане города Владимира»: «В Гончарной слободе очистить и держать в крепости родники для питья всякому люду и скоту и творить дороги и подходы к оным». Хотя во Владимире несколько десятков родников, «Гончары» входят в пятерку самых популярных. Местные жители считают, что вода в этом источнике, в отличие от водопроводной, чистая и «живая», а проверки, проводимые экологами, показали, что ее состав не превышает предельно-допустимых норм ни по жесткости, ни по кислотности. Но в последние дни подобраться к родничку не получается.

- Деревья ветром повалило на дороги, которые ведут к роднику. Не на одну, а несколько. И их не убирают, люди уже отдельную дорогу накатали по склону, - поделился владимирец Максим Демин.

Горожане надеются, что в ближайшее время путь к родничку все же расчистят.

Сам родник тоже не выглядит .как народное достояние

Сам родник тоже не выглядит .как народное достояние

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путь к роднику "Гончары" завалило деревьями