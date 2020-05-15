2020-05-15T14:19:35+03:00
Происшествия

Москвич организовал во Владимире подпольный игровой клуб

Теперь ему грозит двухлетний срок
Ирина Мальцева
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Сорокавосьмилетний житель Москвы в прошлом году арендовал бильярдный клуба на улице Фейгина во Владимире и решил использовать пустующее подсобное помещение данного клуба под незаконное игорное заведение. Купив необходимую компьютерную технику с доступом к игровым программам, он с помощью специалиста смонтировал все и подключил, а затем привлек для работы в качестве операторов несколько девушек. Однако подпольный игровой клуб просуществовал меньше месяца, поскольку обнаружили полицейские, которые предварительно провели в нем так называемую «контрольную игру». Вину организатор признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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