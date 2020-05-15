Житель Киржача пошел в лес с женой и убил ее
Он забил несчастную до смерти
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Тридцатичетырехлетний местный житель вместе с супругой отправился в лес погулять в январе в этом году, но, выпив, поссорился с любимой. Разозлившись, он избил женщину, нанеся ей множество ударов по лицу и голове. От множества травм, в том числе отека головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, она скончалась на месте. Мужчина, обвиняющийся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, признал вину. Уголовное дело направлено в Киржачский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU