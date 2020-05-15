Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на онлайн-выставку, посвящённую 75-летию Великой Победы
В Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка «Хранить и помнить вечно: реликвии Великой Отечественной из фондов музея».
За период, прошедший со времени окончания Великой Отечественной войны в фондах музея накопился значительный документальный и вещественный материал о ковровчанах – участниках войны, о тружениках тыла, о работе предприятий района в годы войны.
На выставке представлены поступления в фонды музея за последние 5 лет. Среди экспонатов: фотографии, документы, награды, личные вещи жителей города, участников боевых действий и тружеников тыла.
Видеоэкскурсия по выставке доступна на официальном сайте музея - museum-kovrov.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU