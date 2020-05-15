Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на онлайн-выставку, посвящённую 75-летию Великой Победы

15 Май 2020 2020-05-15T14:06:49+03:00

На выставке представлены поступления в фонды музея за последние 5 лет

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В Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка «Хранить и помнить вечно: реликвии Великой Отечественной из фондов музея».

За период, прошедший со времени окончания Великой Отечественной войны в фондах музея накопился значительный документальный и вещественный материал о ковровчанах – участниках войны, о тружениках тыла, о работе предприятий района в годы войны.

На выставке представлены поступления в фонды музея за последние 5 лет. Среди экспонатов: фотографии, документы, награды, личные вещи жителей города, участников боевых действий и тружеников тыла.

Видеоэкскурсия по выставке доступна на официальном сайте музея - museum-kovrov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU