В Киржаском районе продавли мясо цыплят-бройлеров с сальмонеллой

15 Май 2020 2020-05-15T13:52:31+03:00

Мясо было произведено в Тверской ообласти

Изменить размер текста: A A

Сотрудники областного управления Россельхознадзора в первом квартале года отобрали пробы продукции у индивидуального предпринимателя, который продает животноводческую продукцию в Киржачском районе.

В Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» направили полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров — замороженное крыло «Ржевское подворье», которое произвели на «Дантон-Птицепром» Тверской области (филиал «Ржевская птицефабрика»).

В отобранной пробе выявили бактерию рода Salmonella и Listeria monocytogenes.

Информацию передали в управление Россельхознадзора по Тверской области и индивидуальному предпринимателю для ее учета при заключении контрактов в дальнейшем и изъятии некачественного мяса из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU