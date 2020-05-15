В Киржаском районе продавли мясо цыплят-бройлеров с сальмонеллой
Сотрудники областного управления Россельхознадзора в первом квартале года отобрали пробы продукции у индивидуального предпринимателя, который продает животноводческую продукцию в Киржачском районе.
В Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» направили полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров — замороженное крыло «Ржевское подворье», которое произвели на «Дантон-Птицепром» Тверской области (филиал «Ржевская птицефабрика»).
В отобранной пробе выявили бактерию рода Salmonella и Listeria monocytogenes.
Информацию передали в управление Россельхознадзора по Тверской области и индивидуальному предпринимателю для ее учета при заключении контрактов в дальнейшем и изъятии некачественного мяса из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU