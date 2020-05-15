2020-05-15T13:47:16+03:00
Общество

Во Владимирской области пройдет "Единый час директора"

Родители смогут задать вопросы по изменениям в системе образования
Виктория СУХОВА
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С 18 по 22 мая в рамках акции «Единый час директора» руководители всех школ и колледжей Владимирской области будут отвечать на вопросы учащихся и их родителей по изменениям в системе образования региона, произошедшим из-за коронавируса.

Номера телефонов, по которым можно связаться с директором школы или колледжа, размещены на сайтах образовательных организаций.

Родители и учащиеся смогут напрямую пообщаться с руководителем образовательной организации, получить информацию по дистанционному обучению, о подготовке к государственной итоговой аттестации, о завершении учебного года, об организации занятости ребёнка в летний период, ответы на другие интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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