Владимир остается единственным городом в регионе, где есть очередь в детские сады

15 Май 2020 2020-05-15T13:42:14+03:00

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Завершено строительство нового детского сада в Сновицах. Он рассчитан на 108 мест. В новом детском саду – 5 групп, 3 из которых – ясельные, для малышей от 2 месяцев до 3 лет.

В помещениях созданы комфортные, современные условия, закуплено развивающее оборудование, интерактивные средства для обучения и творчества, красивая и безопасная мебель, игрушки. В детском садике будут трудиться 10 человек.

Учреждение сможет принять первых воспитанников на третьем этапе снятия ограничений, введённых в период пандемии.

С открытием нового детсада полностью решается вопрос очерёдности в ДОУ в Суздальском районе с учётом детей, которые живут на территории Новоалександровского сельского поселения, но вынуждены посещать детские сады во Владимире. Кроме того, во всех территориях области, кроме Владимира, теперь полностью ликвидирован дефицит мест в ясельных группах.

Подрядчики приступили к строительству двух яслей по 50 мест: одни – в активно растущем микрорайоне Сновицы-Веризино, вторые – на улице Тихонравова. Планируется завершить работы до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU