2020-05-15T12:50:09+03:00
Происшествия

В Ковровском районе владелец иномарки задержал автомобильного вора

И удерживал его до приезда полиции
Ирина Мальцева
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Два молодых ковровчанина, двадцати двух и двадцати шести лет от роду, на берегу технического водохранилища в Ковровском районе увидели оставленный без присмотра автомобиль марки «БМВ». Убедившись, что автомобиль закрыт, но сигнализации нет, два молодых человека сняли с автомашины регистрационные знаки, знак с логотипом «БМВ», колпаки с колес, накладку переднего бампера с находящимися в ней двумя парктрониками, также попытались отсоединить от автомобиля обкладку панели регистрационного знака и зеркало заднего вида. Все снятое они сложили в рюкзак, собираясь позднее продать. Однако владелец машины застал их на месте, один из них убежал, а второго хозяин иномарки удерживал до приезда полиции. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, потерпевшему мог быть причинен ущерб на двадцать тысяч рублей, а ковровчанам покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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