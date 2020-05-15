Лучший класс года во Владимире - 8-в из школы №2

15 Май 2020 2020-05-15T12:32:27+03:00

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Конец учебного года - время подводить итоги. В конкурсе "Лучший класс года" приняли участие ребята с 6 по 9 класс - всего 27 коллективов учебного года. В конкурсе приняли участие 27 классных коллективов с 6 по 9 класс из разных школ. В отборочном туре школьники участвовали в деловых играх на взаимопонимание, инициативность, активность, общительность, умение работать в команде. В итоге в финал вышли лучшие классы из школ №2, 5, 9, 10, 20, 21, 36, 41, 42, 49, лицея № 14 и гимназии № 3. Этим ученикам надо было представить во втором туре проекты по темам на выбор: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, формирование здорового образа жизни, повышение уровня культуры и познавательного интереса, семейные ценности. По результатам двух этапов конкурса определены лучшие классные коллективы, которые получат гранты и дипломы: 1 место – 8-в класс школы № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова» (классный руководитель Либенсон Екатерина Сергеевна), грант в размере 50 тысяч рублей. 2 место – 7-г класс школы № 20 (классный руководитель Кочеткова Ольга Александровна), грант в размере 35 тысяч рублей. 6-б класс школа № 10 с углубленным изучением иностранных языков» (классный руководитель Луценко Наталья Евгеньевна) - грант в размере 35 тысяч рублей. 3 место –– 7-б класс гимназии № 3 (классный руководитель – Ганичева Наталья Алексеевна), грант в размере 25 тысяч рублей. 8-в класс школы №21» (классный руководитель Афанасьева Нина Петровна) - грант в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU