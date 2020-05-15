2020-05-15T11:54:19+03:00
Происшествия

Во Владимире мужчина дважды пытался изнасиловать девушек и дважды у него ничего не вышло

Каждый раз ему кто-то мешал
Алексей СУХОВ
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Во Владимире в суд передано дело в отношении 22-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на изнасилование, в том числе несовершеннолетней.

По сообщению областной прокуратуры, молодой человек 15 мая 2019 года прогуливался в районе Содышка возле дороги Владимир – Юрьев-Польский. Дело было вечером, он выискивал жертву, и в итоге напал на несовершеннолетнюю девушку, идущую домой. Жертву он успел затащить в кусты, но та смогла вырваться и выбежала на дорогу, где ее заметили водители проезжавших машин. Насильник сбежал, но не успокоился и начал искать другую девушку. Вскоре он увидел новую жертву, ехавшую вдоль дороги на велосипеде. Аналогично он затащил её в кусты, но мимо проходила компания молодых людей, которая на крики потерпевшей пришла на помощь. Насильник сбежал, но ненадолго. Его удалось найти через несколько дней. Сначала он категорически отрицал вину и пытался обеспечить себе алиби. Но многочисленные экспертизы указывали на него. Наконец, обе потерпевшие узнали молодого человека во время опознания. В итоге, парень сознался.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он полностью вменяем. За совершение данного преступления ему может грозить срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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