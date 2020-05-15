Во Владимирской области клещи покусали более 150 человек за неделю

15 Май 2020 2020-05-15T11:26:23+03:00

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За последнюю неделю к медикам обратился 151 человек с «присосавшимися» клещами. Лабораторно исследовано 79 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита, к счастью, зараженных среди них нет. А всего с начала эпидемического сезона к медикам за помощью обратились 326 человек, среди них 120 детей. Хотя Владимирская область не относится к числу эндемичных регионов, стоит проявить бдительность и, если подцепили клеща, снять его и отнести на анализ, который проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20. Наличие возбудителя клещевого энцефалита в исследованных клещах станет поводом для проведения экстренной профилактики иммуноглобулином человеческим против клещевого вирусного энцефалита, резервы которого имеются в городских лечебных учреждениях. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают: если вы пострадали от нападения клещей важно наблюдать за своим самочувствием и местом укуса клещом в течение 21 дня, непреходящая несколько дней головная боль или лихорадка – повод немедленно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU