2020-05-15T11:26:23+03:00
Общество

Во Владимирской области клещи покусали более 150 человек за неделю

В том числе 51 ребенка
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последнюю неделю к медикам обратился 151 человек с «присосавшимися» клещами. Лабораторно исследовано 79 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита, к счастью, зараженных среди них нет. А всего с начала эпидемического сезона к медикам за помощью обратились 326 человек, среди них 120 детей. Хотя Владимирская область не относится к числу эндемичных регионов, стоит проявить бдительность и, если подцепили клеща, снять его и отнести на анализ, который проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20. Наличие возбудителя клещевого энцефалита в исследованных клещах станет поводом для проведения экстренной профилактики иммуноглобулином человеческим против клещевого вирусного энцефалита, резервы которого имеются в городских лечебных учреждениях. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области напоминают: если вы пострадали от нападения клещей важно наблюдать за своим самочувствием и местом укуса клещом в течение 21 дня, непреходящая несколько дней головная боль или лихорадка – повод немедленно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на онлайн-выставку, посвящённую 75-летию Великой Победы
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
В Киржаском районе продавли мясо цыплят-бройлеров с сальмонеллой
Во Владимирской области пройдет "Единый час директора"
Владимир остается единственным городом в регионе, где есть очередь в детские сады
В Ковровском районе владелец иномарки задержал автомобильного вора
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Лучший класс года во Владимире - 8-в из школы №2
Сельчанка из Юрьев-Польского притворилась матерью, чтобы получить пособие
Во Владимире мужчина дважды пытался изнасиловать девушек и дважды у него ничего не вышло
Во Владимирской области клещи покусали более 150 человек за неделю
Главврач городской больницы Радужного считает, что статистика по заболевшим коронавирусом занижена
Аппараты ИВЛ из инфекционного госпиталя во Владимире вернут на завод
Житель Селивановского района пострадал, спасая на пожаре лошадей, свиней и корову
Московские власти подтвердили покупку владимирского производителя масок
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 15 мая 2020: 88 человек за сутки - печальный рекорд
Контакт-центр ВТБ в Москве перешел на удаленную работу