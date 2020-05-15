Главврач городской больницы Радужного считает, что статистика по заболевшим коронавирусом занижена

15 Май 2020 2020-05-15T11:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Главврач городской больницы города Радужный сообщила, что в закрытом городе коронавирусом уже болеет четырнадцать человек, а не пять, как уверяет официальная статистка. Кроме того, еще несколько десятков человек находятся под наблюдением. Также она отметила, что результатов анализов приходится ждать долго. Однако на брифинге в областной администрации, состоявшегося 14 мая, представители регионального Роспортебнадзора прокомментировали, что у них информации о таком числе заболевших нет, а доверять стоит только официальным данным, которые предоставляет Роспотребнадзор. Также они объяснили, что лаборатории загружены и делают максимум возможного. Например, в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» за сутки сделано 140 анализов. Напомним, эта лаборатория постоянно наращивает мощность и если в начале эпидемии делала тридцать анализов в сутки, то сейчас увеличило это число в несколько раз и планирует довести до 150 исследований в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU