2020-05-15T10:59:17+03:00
Общество

Аппараты ИВЛ из инфекционного госпиталя во Владимире вернут на завод

Их не будут использовать из-за сообщений о пожарах в других больницах, возможно, вызванных этим оборудованием
Ирина Мальцева
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Аппараты искусственной вентиляции легких, поступившие во Владимирскую областную больницу, вернут на завод для дополнительных тестов. Первая партия аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга, уже поступила в инфекционный госпиталь областной больницы, но не использовалась из-за сообщений о пожарах, которые, как предполагают, вызваны таким же оборудованием.

- На следующей неделе ожидается заключение Росздравнадзора и профильного института о причинах пожаров в больницах и наличии или отсутствии связи с качеством аппаратуры, - сообщил врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.

Сейчас инфекционный госпиталь ОКБ оснащен 19 аппаратами ИВЛ. В мае-июне ожидается поступление еще 195 единиц оборудования. Напомним, инфекционный госпиталь, организованный на базе Областной клинической больницы, рассчитан на 180 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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