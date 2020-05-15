Аппараты ИВЛ из инфекционного госпиталя во Владимире вернут на завод
Аппараты искусственной вентиляции легких, поступившие во Владимирскую областную больницу, вернут на завод для дополнительных тестов. Первая партия аппаратов ИВЛ, закупленных по линии Минпромторга, уже поступила в инфекционный госпиталь областной больницы, но не использовалась из-за сообщений о пожарах, которые, как предполагают, вызваны таким же оборудованием.
- На следующей неделе ожидается заключение Росздравнадзора и профильного института о причинах пожаров в больницах и наличии или отсутствии связи с качеством аппаратуры, - сообщил врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.
Сейчас инфекционный госпиталь ОКБ оснащен 19 аппаратами ИВЛ. В мае-июне ожидается поступление еще 195 единиц оборудования. Напомним, инфекционный госпиталь, организованный на базе Областной клинической больницы, рассчитан на 180 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU