2020-05-15T10:53:49+03:00
Происшествия

Житель Селивановского района пострадал, спасая на пожаре лошадей, свиней и корову

Он находится в больнице
Вероника ПАНИНА
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Около трех часов ночи 15 мая в деревне Чертково Селивановского района загорелся частный дом. Когда пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная команда «Чертковское» приехали на место, они обнаружили, что деревянный дом горит на площади в 60 квадратных метров. После того, как возгорание было потушено, спасатели обнаружили в пристройке хозяина дома - 63-летнего мужчину. Он получил сильные ожоги и на "скорой" был срочно отправлен в больницу. Его жена, хозяйка дома, не пострадала, успела выбежать из горящего дома сама.

Как потом выяснилось, загорелась пристройка к дому, где содержалась скотина - три лошади, три свиньи и корова. Хозяин дома, как только заметил огонь, кинулся к животным и стал выводить их из огня. В итоге все лошади, свиньи и корова были спасены, а вот мужчина пострадал. Огонь за это время перекинулся на сам дом, как раз к этому моменту и подъехали пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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