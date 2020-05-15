Московские власти подтвердили покупку владимирского производителя масок

15 Май 2020 2020-05-15T10:50:01+03:00

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Замместитель мэра Москвы Владимир Ефимов подтвердил изданию «Ведомости» информацию о покупке крупнейшего в стране производителя масок ООО «КИТ», находившегося во Владимире. При этом, столица испытывает потребность в 4 миллионах масках в день, в то время, как ООО «КИТ» сейчас способно выпускать до 1 миллиона масок в день. Бывший совладелец компании Павел Спичаков сообщил, что фирма уже в два раза нарастила производство и будет готова производит до 2-3 миллионов масок в день.

Производство масок из Владимира было перенесено на территорию технополиса «Москва». Теперь это главная площадка ООО «КИТ». Сумма сделки не разглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU