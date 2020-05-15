Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 15 мая 2020: 88 человек за сутки - печальный рекорд

15 Май 2020 2020-05-15T10:36:27+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 15 мая 2020 года поставило суточный рекорд - 88 новых случаев за день, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 часов утра.

Больше всего случаев заражения подтверждено во Владимире: 25 заболевших. На втором месте Гусь-Хрустальный район - 22 случая. Остальные данные по зараженным распределились так:

11 сл. в Александровском районе,

5 сл. в Кольчугинском районе,

5 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Киржачском районе,

4 сл. в г. Ковровском районе,

4 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Петушинском районе.

Очевидно, что официальные данные Роспотребнадзора по-прежнему отражают не столько реальное количество случаев коронавируса, сколько очередность тестирования - возможности всех вместе взятых лабораторий в несколько раз меньше, чем количество отбираемых в сутки проб у пациентов с симптомами COVID-19.

Всего во Владимирской области на утро 15 мая зарегистрировано 1592 случая заболевания: 310 сл. во Владимире, 276 сл. в Петушинском районе, 196 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 156 сл. в Ковровском районе, 148 сл. в Александровском районе, 130 сл. в о. Муром, 83 сл. в Кольчугинском районе, 59 сл. в Судогодском районе, 49 сл. в Собинском районе, 45 сл. в Юрьев-Польском районе, 42 сл. в Киржачском районе, 25 сл. в Меленках, 22 сл. в Камешково, 20 сл. в Суздальском районе, 17 сл. в Вязниках, 6 сл. в Гороховецком районе, 5 сл. в г. Радужном, 3 сл. в Селивановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU