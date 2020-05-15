В Муроме поезд сбил подростка

15 Май 2020 2020-05-15T10:08:47+03:00

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Со слов очевидцев, 13 мая около 16:40 школьник вместе с другими подростками находился около железной дороге. Ребята устроили опасные для жизни игры и попытались прокатиться на отправляющемся поезде, но их беспечность обернулась трагедией. Тринадцатилетний мальчик не смог удержаться и упал под железнодорожный состав. С тяжелыми травмами он доставлен в реанимацию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Сейчас следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU