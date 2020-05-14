Житель Юрьев-Польского хранил дома боеприпасы и торговал наркотиками

14 Май 2020 2020-05-14T21:32:52+03:00

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Пятидесятитрехлетний горожанин незаконно хранил дома почти полтора килограмма разного пороха, оставшегося ему после смерти отца, а также двенадцать патронов для охотничьего ружья, которые купил сам. Разрешения и лицензии у него не было. Кроме того, осенью прошлого года мужчина собрал у себя в огороде случайно выросшую там коноплю, высушил на чердаке и оставил дома. У него получилось более 1300 грамм опасного растения. Часть ее он продал своему знакомому в феврале прошлого года, после чего и привлек внимание полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, но грозит ему реальный срок – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU