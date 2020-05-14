2020-05-14T21:32:52+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского хранил дома боеприпасы и торговал наркотиками

Пожилому мужчине грозит десять лет за решеткой
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пятидесятитрехлетний горожанин незаконно хранил дома почти полтора килограмма разного пороха, оставшегося ему после смерти отца, а также двенадцать патронов для охотничьего ружья, которые купил сам. Разрешения и лицензии у него не было. Кроме того, осенью прошлого года мужчина собрал у себя в огороде случайно выросшую там коноплю, высушил на чердаке и оставил дома. У него получилось более 1300 грамм опасного растения. Часть ее он продал своему знакомому в феврале прошлого года, после чего и привлек внимание полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, но грозит ему реальный срок – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Юрьев-Польского хранил дома боеприпасы и торговал наркотиками
За три месяца этого года во Владимирской области родилось 2328 малышей
В Кольчугино продезинфицировали площадки и скверы
ВлГУ проводит олимпиаду по информатике, которая даст дополнительные баллы к ЕГЭ
Изменения в ЕГЭ: как владимирским абитуриентам поступать в вузы
Владимирец, случайно убивший посетителя в кафе, отправится под суд
Владимирское "Торпедо" закупило питьевую воду для пациентов горбольницы №6
Экс-декан владимирского юридического института подозревается в получении взятки
Владимирцы смогут услышать концерт пианистки Полины Осетинской
В Петушинском районе мужик вынес в одиночку со склада фабрики 10 чугунных плит
В 11 отделений почты жители Владимирской области могут записаться по интернету
Как владимирские девятиклассники будут поступать в колледжи после отмены ОГЭ
Во Владимире возобновляется стандартное расписание движения общественного транспорта
Гороховчанин оставил без связи весь поселок
Владимирец попытался украсть бутылку водки и получил реальный срок
Выборы в горсовет будут назначены на июльской сессии горсовета
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков
Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор