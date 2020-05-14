За три месяца этого года во Владимирской области родилось 2328 малышей

14 Май 2020 2020-05-14T18:53:34+03:00

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15 мая отмечается Международный день семьи. Владимирстат собрал такие данные к этому празднику. За январь-март 2020 года в регионе зарегистрировано 1245 браков, в семьях родились 2328 малышей.

Всего в 2019 году заключено 8166 браков, что на 0,6% больше чем годом ранее (2018г. – 8121). На свет в 2019 году появился 11101 ребенок. Из них 1012 детей в первый год совместной жизни родителей, 5 – в семьях, проживших в браке четверть века. В 2019 году число новорожденных вне брака составило 2175 чел., в 2018г. – 2486 чел.

Из чуть более 8 тысяч пар, создавших свои семьи в прошлом году, для 65% мужчин и 61% женщин зарегистрированный брак стал первым. 33% мужчин и 36% женщин оформили свои отношения будучи разведенными.

Из 11 тысяч младенцев, появившихся на свет в 2019 году – 138 многоплодных родов (двойни). Наибольшее число случаев рождения двоен отмечено в апреле. В 2018 году на Владимирской земле зарегистрировано 4 случая рождения троен, в 2019г. таких рождений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU