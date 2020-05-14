ВлГУ проводит олимпиаду по информатике, которая даст дополнительные баллы к ЕГЭ

14 Май 2020 2020-05-14T17:00:37+03:00

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Педагогический институт Владимирского госуниверситета проводит для старшеклассников и учащихся старших курсов колледжей олимпиаду по информатике. Олимпиада пройдет по заданиям, которые составлены в соответствии со школьной программой, то есть никаких дополнительных знаний, выходящих за пределы школьного курса информатики, не требуется. В то же время задания направлены на поиск самостоятельного нестандартного решения - собственно, это и есть принцип "олимпиадности" задач, которые решаются не по шаблону, не за счет формальных знаний, а благодаря умению мыслить, вычислять и делать выводы.

Результаты участия в Олимпиаде будут учитываться при поступлении в ВлГУ как индивидуальные достижения абитуриента. Победители и призеры получат дополнительные баллы к сумме ЕГЭ.

Участие в олимпиаде бесплатное! Олимпиада проводится в дистанционном формате 16 мая 2020 года. Начало в 10:00.

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить регистрационную форму на сайте ВлГУ.

По всем вопросам, связанным с участием в Олимпиаде, можно обращаться на кафедру математического образования и информационных технологий ПИ ВлГУ. Тел. 8-904-039-3908, Евсеева Юлия Юрьевна. e-mail: mo_iit@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU